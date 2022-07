La Policía Federal detuvo a una banda criminal que realizaba millonarias estafas con tarjetas de crédito

Por tal motivo, los investigadores comenzaron una exhaustiva pesquisa pudiendo establecer que dicha organización criminal operaba en las localidades de San Miguel y José C. Paz, de los partidos homónimos; y también en William Morris, partido de Hurlingham.

Para realizar las reiteradas estafas, los investigados se valían de dispositivos electrónicos de cobro, denominados Poset, que eran adquiridos a través de un comercio, y efectuando más de 25 cambios de datos filiatorios de usuarios y contraseñas llevaron adelante operaciones comerciales que oscilaban entre 2000 y 15 mil pesos, para no ser captadas por los distintos clientes de las entidades bancarias.

Agentes federales del Departamento Investigaciones Antimafia detuvieron a 10 personas acusadas de estafar por una suma millonaria a la empresa Tarjeta Naranja. La banda operaba en los partidos de Hurlingham, José C. Paz y San Miguel.