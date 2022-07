Beto Ramil recorrió la histórica obra de tendido de agua corriente en los barrios La Loma y Cuyo de Garín

En marzo, a través de la Subsecretaría de Acceso a Derechos y Resolución de Conflictos del Municipio, a cargo de Rocío Fernández, se le solicitó a la empresa AySA el cese preventivo del uso de la bomba emplazada en calle Los Andes y avenida Patricias Argentinas ante el reclamo de un grupo de vecinos. La empresa entonces ofreció un proyecto de obra de tendido de agua corriente en nueve manzanas del barrio La Loma. A partir de esta propuesta, dicha Subsecretaría gestionó la incorporación de once manzanas más. De este modo, el proyecto ascendió a un total de veinte manzanas, dieciocho del barrio La Loma y dos del barrio Cuyo de Garín.

