Nardini y Massa entregaron más de 2500 tablets en Malvinas Argentinas

En ese sentido, Nardini destacó: “Estamos trabajando todos los días, incansablemente, para construir el lugar que soñamos. Estas tablets y el fortalecimiento de nuestra red de fibra óptica no solo nos da más conectividad sino que también nos ayuda en el esquema de prevención de seguridad”.

La iniciativa de ENACOM tiene por objetivo promover el acceso a tecnologías de la información y las comunicaciones, promoviendo la integración y la inclusión de adultos mayores y personas beneficiadas por pensiones no contributivas.