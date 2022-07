Se desplegaron operativos integrales de salud y se entregaron más de 400 pares de lentes en Savio y Belén

En este sentido, el intendente interino Beto Ramil supervisó uno de los operativos en La Chechela. “Desde el comienzo de la gestión de Ariel Sujarchuk realizamos habitualmente este tipo de operativos para que nuestros vecinos puedan tener acceso a los servicios sanitarios básicos sin necesidad de trasladarse a otras localidades. Entendemos que algo tan necesario y fundamental como un par de lentes no puede ser un privilegio para pocos, sino un derecho de todos y todas, sin importar su nivel de ingresos. En este sentido, seguiremos impulsando acciones para que la salud llegue a todos los barrios y a cada escobarense”, dijo.

