Con talleres, el Municipio busca combatir el bullying en las escuelas de San Isidro

El Municipio junto con la organización no gubernamental Grooming Argentina trabaja en la protección y la promoción de los derechos de chicos y chicas, a través de estos talleres que abordan temáticas relacionadas al bullying, grooming, ciberbullying, diversidad y género, relaciones tóxicas, noviazgos violentos, consumo de sustancias, prejuicios y estereotipos, y crianza sin violencia.

Un equipo multidisciplinario del Municipio de San Isidro y de la organización no gubernamental Grooming Argentina brinda charlas y talleres sobre bullying en los colegios del distrito. El intendente Gustavo Posse participó de uno de los encuentros dirigido a los alumnos y alumnas de primer y segundo año del Colegio Carmen Arriola de Marín.