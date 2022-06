Jorge Macri: “El gobierno es hipócrita y negador”

Al ser consultado por la relación del presidente y la vicepresidenta, Macri indicó: “No me importa la relación personal que tienen Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Tenemos que exigirles que cumplan el rol que tienen, porque para eso se presentaron”.

“Vemos un gobierno es entre hipócrita y negador. El país no crece y la gente la está pasando mal, la clase media está muy angustiada; el presidente define sus prioridades de manera muy rara, niega la realidad y está desconectado de lo que pasa”, sentenció el funcionario.