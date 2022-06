Posse: “Hoy la única lista para preocuparse es la lista de precios”

En tal sentido, el intendente sostuvo que este proyecto de ley ayudaría al día a día de la gente. “Se necesita producir un acuerdo de partidos políticos. La idea de este proyecto es unificar elecciones legislativas y ejecutivas que permitan votar cada cuatro años y no cada dos, actualizar la distribución de diputados y senadores”, expresó Posse.

“No hay que enfocarse tanto en las elecciones, porque hoy los argentinos tienen otras preocupaciones. Hoy la gente no llega a fin de mes. Llegamos al año 40 de la democracia y las cosas de todos los días no se lograron”, dimensionó Posse, hoy en una entrevista con Jorge Lanata en el programa “Lanata sin filtro” en Radio Mitre.