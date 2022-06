Escuela de Ajedrez de Villa Martelli: Un símbolo municipal que enseña a grandes y chicos

En la Escuela Municipal de Ajedrez “Fray Ruy López de Sigura” se brindan clases presenciales durante todo el año para todas las edades y niveles. Cuenta con talleres de didáctica especializada y profesional, clases magistrales, clases especiales para personas no videntes y una Liga Escolar de Ajedrez. Además, se realizan competencias nacionales e internacionales homologadas en el calendario internacional.

