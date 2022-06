Selci firmó el decreto para adherir el Municipio al Cupo Laboral Trans

Al respecto, el mandatario señaló que “en el Día del Orgullo, desde el Municipio nos adherimos a la Ley de Promoción de Acceso a Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero para establecer y garantizar que su cupo laboral no sea inferior al 1 por ciento de los cargos de personal municipal”.

