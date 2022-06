Otro de los expedientes presentados por la oposición fue uno en donde se solicitaba saber “si el intendente Mario Ishii posee algún cargo en la Universidad Nacional de José C. Paz”. Esto fue a raíz de las fotos que circularon en donde se lo ve de vacaciones en Miami y en donde luego se supo que mantuvo reuniones con una facultad de Estados Unidos.

Entre otras cuestiones, el Concejo Deliberante también realizó un acto de reconocimiento a los deportistas paceños destacados en campeonatos nacionales, internacionales y mundiales disputados recientemente. Entre ellos se encontraban miembros de la Selección Argentina de Fútbol de Talla Baja, de Taekwondo, de Karate, de Gimnasia y hasta el ex campeón del mundo de Boxeo, Jesús Cuellar.

La sesión del Concejo Deliberante de José C. Paz se vivió con algo de tensión a causa del proyecto que presentaron desde la Coalición Cívica para que se constituya una comisión investigadora contra la concejal del Frente de Izquierda Unidad, Sandra Becerra.

En José C. Paz, rechazaron un proyecto que buscaba investigar a una concejal de la izquierda

José C. Paz