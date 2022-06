Ituzaingó: Descalzo participó de la presentación del nuevo representante de la Defensoría del Pueblo

Al finalizar el acto, Descalzo destacó: “Hoy le estamos dando la bienvenida al nuevo delegado de este espacio tan importante para el pueblo de Ituzaingó como lo es la Defensoría del Pueblo de la Provincia. Es una institución que tiene como tarea ser el nexo entre las problemáticas de cada vecino y cada vecina, asistiéndolos en sus inquietudes, y fundamentalmente articulando junto a los gobiernos provincial y municipal para brindar soluciones. Esto es justamente la política, una herramienta que transforme la realidad y mejore la calidad de vida de las y los ituzainguenses. No hay manera de hacerlo sin un Estado presente que trabaje desde la unidad, en pos de asistir y acompañar a su pueblo”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com