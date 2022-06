Detienen a una banda de asaltantes integrada por un extra de la serie de Carlos Tévez

Según los informantes, uno de los apresados capturados en un procedimiento realizado en la calle Fray Cayetano Rodríguez al 2700 de Tres de Febrero, tiene el nombre de Dilan Tomás Eduardo Vera, alias “Dylan”, de 19 años, quien habría actuado como extra en la serie biográfica de Carlos Tévez, llamada “El Apache”, interpretando al personaje de “Víctor”, que integraba una banda delictiva de enemigos del ex jugador de Boca.

This site is protected by wp-copyrightpro.com