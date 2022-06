“Expresión disidente”, la nueva muestra que se puede visitar en el Museo de San Fernando

De la presentación también participaron el concejal Ignacio Pérez y la coordinadora de Artes Visuales, Eugenia Azar, quien agregó: “Estamos reivindicando los derechos del colectivo LGBTIQ+ y concientizando para integrarlos en los espacios culturales que tenemos en San Fernando”. Entre los expositores, Mateo dijo: “Presento una performance de mixing, una canción que habla de las disidencias en búsqueda de vivir la mejor versión de quien uno es. Lo lindo de esta muestra es que es multidisciplinaria, con recitado de poesía, fotografía, artes plásticas y otras performances. Es un espacio de encuentro y diálogo, un grupo que venimos juntándonos hace tiempo, y también llega gente que no conocemos y es muy lindo enredarnos, que es el propósito de esta muestra. El Municipio nos provee su espacio y recursos como la iluminación. Nos sentimos muy respetados y cuidados. Nuestro arte es muy particular y distinto al arte mainstream más popular, y es muy lindo que podamos habitar espacios consagrados de los que históricamente se nos ha excluido, poniéndonos en valor al abrazarnos e invitarnos a hacer una muestra”.

