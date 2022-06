Tigre capacitará a sus empleados en Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes

Por su parte, el psicólogo Mauro Pinelli, quien también disertó en el encuentro, comentó: “Compartir esta jornada me parece excelente para reflexionar sobre el maltrato infanto juvenil que atraviesa a toda la sociedad. Celebro que en Tigre se haya firmado un decreto para la formación de los trabajadores, eso lo debemos hacer permanentemente y en algún punto se asemeja al estándar que nos trajo la Ley Micaela sobre los casos de violencia de género”.

“Hemos firmado este decreto que involucra a todo el personal municipal. Pretendemos que las y los empleados dispongan de herramientas claras y suficientes para detectar estas situaciones, ya que los más pequeños muchas veces no tienen voz y ahí es cuando debemos actuar. Estamos dando un paso histórico y ojalá nos sirva para que podamos llevar las capacitaciones a escuelas y diversas instituciones”, expresó el jefe comunal.