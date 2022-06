“Le reclamamos al mundo desarrollado que preste atención a la realidad de la periferia”, dijo el presidente

Además, informó que durante la cumbre de líderes manifestó “el compromiso de Argentina con el tema climático”, y “lo injusto que es cómo se plantea ese problema en el mundo central porque, la verdad es que el hemisferio sur, la periferia del mundo, es solamente proveedor de oxígeno, y, a la hora de ordenar el desorden que otros crearon en el mundo, nos exigen y no nos dan herramientas para poder hacerlo”.

Aseguró que otro eje que propuso “discutir es el problema del orden internacional, el sistema económico internacional que es el que genera la situación que estamos viviendo” ya que “el problema no es la pobreza, sino el modelo económico que genera la pobreza”.

“Pude cumplir el cometido que me había fijado que era traer la voz de otro lugar del mundo, que en estas reuniones del G7 nunca se escucha”, valoró el mandatario y destacó “la presencia de África y el Asia” en la cumbre.