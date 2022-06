“Ahi es cuando me doy cuenta que me falta cultivar la paciencia…no hubiera reaccionado como tú…te felicito”, le escribió Cintya Campana.

“Robando yo? No, yo estoy limpiando la calle con las manos”, bromeó una usuaria, “Todos esperando una patada voladora”, dijo otro.

“Acá como pueden ver, un ladrón queriéndome sacar la taza” dice el camarógrafo, y dirigiéndose al hombre, le pide: “No te olvides de sacar los papelitos que pusiste ahí, porque me llevo el encendedor”.

“Si no estaba arriba del auto qué hubiera pasado?” tituló la primera publicación, que superó los 14.5 millones de reproducciones, y los 4.600 comentarios.

El conductor comenzó a filmar con su celular y salió lentamente. Atrapó in fraganti al delincuente que, lejos de salir corriendo, se “hizo el dolobu” y se puso a “juntar basuritas” en el cordón de la calle.

Lo insólito, no sólo fue que “Julio” llegó a grabar la evidencia y frustrar el robo, sino que además se hallaba dentro del rodado durante el hecho.

In fraganti: Le quisieron robar la rueda del auto con él adentro y filmó todo ¡Mirá el video viral!