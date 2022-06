Posse insiste en votar cada cuatro años en la Provincia

En tal sentido, el intendente sostuvo que hay un desgaste de la ciudadanía con la clase dirigente y una de las maneras de reducirlo es votar cada cuatro años. “Debemos responder con trabajo, no con elecciones inmediatas”, expresó Posse.

“El problema es que la agenda de los que estamos en la actividad pública es diferente a la agenda de la gente, que está pensando en cómo llegar a fin de mes, sostener su empresa y no despedir empleados”, dimensionó Posse hoy en una entrevista con Luis Novaresio en el programa “Buen día nación”, en LN+.