Iñaki Urlezaga brindó una clase magistral de danza en San Fernando

También Lautaro, bailarín independiente, ex alumno del estudio de danzas de Tony Martínez, manifestó su experiencia: “Fue una linda clase, lo admiro muchísimo a Iñaki, todo lo que él puede enseñar lo hace de una manera muy dulce y súper educada. Espero poder encontrarlo en otra ocasión”.

Nicole, de la compañía Raíces Argentinas y ex integrante del Ballet Danzarte, fue alumna de esta masterclass y dijo: “Estoy feliz de tener esta oportunidad de bailar y perfeccionarme, de conocer a este gran bailarín que tuvo su historia y dejó su legado. Hoy sigue inspirándonos y motivando el amor por bailar”.

Y refiriéndose al recibimiento de los alumnos de San Fernando y a su dinámica como profesor, el artista dijo: “Ellos te ven arriba del escenario y quizás tienen el preconcepto de que puedo llegar a ser muy exigente, pero trato de buscar el humor para que el encuentro fluya distendido, porque cuando uno se relaja es más fácil lograr el objetivo. Al final de la clase se van contentos y sonrientes”. “Soy un maestro que irrumpe bastante, les digo que no busquen certezas sino dudas, sus límites y dificultades, para que se vayan con la convicción fehaciente de que con trabajo pueden mejorar”, finalizó.

Con respecto a la convocatoria para formar parte de su clase Urlezaga reconoce su idoneidad: “Ser yo el que les da la clase es importante para los alumnos. No es lo mismo un docente, que no tuvo esta preponderancia a nivel artístico, así sería una lección formal y protocolar, en cambio yo les puedo contar como logré ciertos objetivos que tal vez son los que ellos están buscando. Esa es la forma de ayudarlos y guiarlos si quieren desarrollar una carrera”.

El bailarín presentó en el Teatro Martinelli una clase especial para profesores, bailarines y estudiantes de ballet. “Esta clase es importante para los alumnos porque no es una lección formal y protocolar, yo les puedo contar como logré ciertos objetivos que tal vez son los que ellos están buscando. Es hermoso trabajar con adolescentes, que tienen anhelos, que serán futuros artistas y después ver sus resultados”, expresó el artista.