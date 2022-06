El presidente reclamó la construcción de una nueva arquitectura financiera internacional: “Los paraísos fiscales generan infiernos sociales”

“Es hora de entender, de una vez y para siempre, que el problema no es la pobreza. El problema a resolver es el sistema económico que la genera y permite que la riqueza se acumule en unos pocos”, concluyó.

El presidente argentino consideró que “construir una paz sustentable supone también construir una paz climática”, y remarcó que “el hecho de que se esté incrementando el presupuesto mundial en armamentos destructivos mientras aún no se han cumplido los aportes mundiales para el Fondo Verde del Clima, es un auténtico escándalo que no nos perdonarán las futuras generaciones”.

“Soñamos con no ser discriminados por el mundo central y condenados a la marginalidad y al olvido”, dijo, y reclamó la “construcción de una nueva arquitectura financiera internacional que incluya a las periferias del mundo”.

En este punto, el jefe de Estado reafirmó la postura histórica de la Argentina, que se apoya en “la solución pacífica de las controversias y en el pleno respeto de los derechos humanos”, y aseguró que “el mundo entero, y no exclusivamente Europa, precisa una paz duradera, resistente y sólida”.

“Desde un comienzo reclamamos el cese de las hostilidades. Ahora necesitamos impulsar el diálogo entre las partes involucradas”, subrayó Fernández, y señaló que “nunca ha sido más evidente que las crisis del presente -climáticas, sanitarias, financieras, energéticas y alimentarias- son verdaderamente globales”, en tanto “las soluciones no dependen de esfuerzos individuales y los efectos negativos que esas crisis generan llueven ácidamente sobre todo el planeta”.