Segmentación de tarifas: Cómo registrarse en el grupo “social” y acceder al descuento de ANSES

Los interesados en gestionar la tarifa social del gas, pueden ingresar al sitio web oficial , con Clave de Seguridad Social (si no cuentan con una, pueden crearla en el momento), verificar y cargar sus datos personales y el número de cuenta que figura en las facturas del servicio.

Quienes posean un vehículo automotor de hasta 10 años de antigüedad (no aplica a quienes posean certificado de discapacidad)

¿Quiénes no pueden acceder a la Tarifa Social?

Este grupo declara tener ingresos mensuales totales del hogar equivalente a 1 canasta básica tipo 2 según el INDEC, tener menos de 2 inmuebles o no poseer ninguno y no tener un vehículo con menos de 3 años de antigüedad.

Son quienes tienen ingresos mensuales totales mayores a 1,5 pero menores a 3 canastas básicas tipo 2 según el INDEC, no tener más de 3 inmuebles y no poseer 2 o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años.

Para los hogares con ingresos medios tomando como referencia el ámbito de jurisdicción nacional, tendrán un incremento porcentual total anual en su factura no mayor al 80% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año anterior.