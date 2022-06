“Yo entiendo q pasaban los vendedores de droga y los delincuentes, pero también pasan niños al colegio y gente que trabaja y le queda lejos el colectivo de José C. paz, por lo cual salían por ahí a tomar el tren para ir a trabajar”, le comentó una vecina a SM Noticias.

La molestia de los vecinos ahora surge porque los niños que iban a la escuela también usaban ese puente para pasar. Son chicos de Sol y Verde que, a raíz de la falta de vacantes en José C. Paz, iban al colegio en Presidente Derqui.

También se produjo una tensa situación durante la destrucción del puente, ya que uno de los policías accionó un arma de bala de goma a pesar que los vecinos se encontraban en una actitud pacífica. Afortunadamente no hubo que lamentar heridos.

Los vecinos del barrio Los Hornos de José C. Paz están enojados porque la Policía decidió tirar abajo un puente de material que conectaba las localidades de Sol y Verde con Derqui, a través del arroyo Pinazo. Según lo que explican, se debió a las denuncias por la inseguridad creciente en la zona, ya que era usado por delincuentes para atravesar de un distrito a otro. El tema es que también lo utilizaban alumnos para ir a la escuela. Ahora armaron un cruce improvisado de madera que es muy inseguro.

Enojo por la destrucción de un puente en José C Paz

José C. Paz