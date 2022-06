Andrés Salvaggio encabezó una nueva Concejalía Móvil en Parque La Gloria

El legislador local de San Miguel, Andrés Salvaggio, encabezó una nueva jornada del programa Concejalía Móvil, una iniciativa en donde se acerca a distintos lugares del distrito para recibir las demandas de los vecinos. En este caso, estuvo en el Centro de Jubilados “Los Gloriosos”, de Parque La Gloria.

“Es nuestra quinta Concejalía Móvil, las venimos desarrollando hace un mes y medio. La idea es recorrer todo el distrito y estar cerca de aquellos que más nos necesitan”, comentó el concejal, quien explicó que durante estos encuentros se le explica a los vecinos “para qué están” los legisladores y se “escuchan los reclamos particulares del barrio”.

El edil también contó que desde el centro de jubilados se le han hecho pedidos particulares relacionados a la infraestructura y a la seguridad. “Los vecinos también han pedido arreglo de zanjas, camión atmosférico y mucha poda correctiva de árbol”, señaló.

Salvaggio también explicó que “a cada vecino se le da un certificado de que fue atendido con fecha, nombre y apellido y un teléfono”. “Todo esto se pone en un memo que se deriva directamente a un área del Ejecutivo municipal”, aclaró, y agregó: “Dentro de 15 días pueden decirme que me reclamaron y tener un comprobante”.

Por último, el edil se refirió a un discurso que realizó en una sesión del Concejo Deliberante, donde atacó duramente la campaña del Municipio de Morón para el control de daños en consumo de drogas. “Es un flagelo que estamos sufriendo como comunidad y no podemos mirar para otro lado porque destruye a la familia. No es un derecho y no se puede tener actitudes pusilánimes como la del gobernador Axel Kicillof”, manifestó.

Asimismo, indicó que se está haciendo “una apología del delito”. “La droga es un instrumento de dominación, hace adicta y dependiente a la persona, quien pierde su autonomía”, dijo. “No podemos ser endebles con el narcotráfico, y aquí no hay políticas concretas”, deslizó.

“Está bien que -el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires- Sergio Berni aparezca con el perro, pero necesitamos políticas concretas de concientización, aclarar que la droga es mala, acompañar con deporte, cultura y oficios; y después con mano dura, atacando el narcomenudeo, porque hoy vemos chicos de 16 años trabajando en eso”, sostuvo.

“No podemos ser light, sino hacemos como con el aborto. Hoy quieren meternos en la cabeza la falacia de que la industria de la marihuana nos va a dar trabajo, y de lo malo no puede salir algo bueno”, finalizó.