El intendente Selci tomó el juramento a la Bandera a alumnos de 4to Grado

La conducción estelar estuvo a cargo del querido y popular Sergio Goycochea, quien con su impronta animó a los alumnos. Por otra parte, el Centro de Veteranos y ex Combatientes de Malvinas se encargó de convidar 200 litros de chocolate y churros para calentar la mañana y acompañar el desfile de los alumnos sobre Av. Pedro Díaz.

“La bandera es finalmente la Patria. Es la sábana con la cual nos cubrimos para defendernos y protegernos. La Bandera es la que portaron con orgullo nuestros veteranos, ex combatientes de Malvinas que hoy nos acompañan. Un vigoroso ejemplo de memoria, coraje y valor”, recalcó Selci.

Además, resaltó que “este acto es posible gracias a la maravillosa comunidad educativa de Hurlingham, que sostuvo la continuidad pedagógica durante estos dos años para que nuestros chicos no se alejen de las aulas y que hoy puedan finalmente decir: `Sí, prometo'”.