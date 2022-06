Achával inauguró un Jardín de Infantes en San Alejo: “Esto es mucho más que la inauguración de un edificio”

En una jornada de mucha emoción compartida con toda la comunidad del barrio, el jefe comunal destacó: “Dentro del plan de obra que venimos llevando adelante, junto a la provincia y al gobernador Kicillof, inauguramos este jardín que es muy importante porque garantiza a las niñas y a los niños de este barrio el derecho de educarse a partir del ciclo inicial aquí, algo muy necesario. Este espacio tiene mucha historia, el gobierno anterior quiso abandonar la obra, incluso había propuesto derrumbarla, postergando el sueño de muchas familias. Nosotros, mirando las necesidades de nuestra gente, decidimos que no hay sueños imposibles y construimos este nuevo jardín que transforma la vida de San Alejo. Venimos a zanjar desigualdades y a garantizar el derecho a la educación. Este jardín nos enseña a no bajar los brazos”.

