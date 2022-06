Ituzaingó: Por el montaje del nuevo puente vehicular, cerrará el paso a nivel de Acevedo y Belgrano

Este nuevo puente permitirá mejorar la circulación vehicular y la conectividad, y a su vez posibilitará ampliar la frecuencia de los trenes, lo que implica mejoras significativas no sólo en el tránsito, sino en la optimización del servicio del ferrocarril Sarmiento para los vecinos y vecinas que utilizan dicho servicio todos los días.

