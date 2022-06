El gobierno de Escobar clausuró un criadero de cerdos clandestino en Belén

En Belén de Escobar, la Municipalidad clausuró un criadero de cerdos clandestino que no contaba con habilitación ni cumplía con las condiciones higiénicas que corresponden para desarrollar la actividad. Esta clase de criaderos clandestinos representa un gran riesgo para la comunidad, ya que puede generar el parásito de la triquinosis.

