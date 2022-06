Valenzuela, el intendente del conurbano con mejor imagen según una encuesta realizada en más de veinte municipios

Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, se encuentra primero entre los líderes del Conurbano según una encuesta de la consultora CB. El mandatario del oeste obtuvo un diferencial positivo del 38,5% y aseguró: “Es un reconocimiento que llena el alma y que nos indica que este es el camino correcto. No tengo más que agradecer al pueblo de Tres de Febrero”.

