Por tal motivo, el fiscal Gastón Larramendi ordenó la captura del ex de la gran diva nacional a los uniformados, quienes lograron su detención hoy en un domicilio ubicado en la calle Galileo al 2400, del barrio porteño de Recoleta.

Agentes federales de la División Delitos contra el Automotor detuvieron en Capital Federal a la ex pareja de Moria Casan, Xavier Ferrr Vázquez, acusado de “Coacción agravada”.

Xavier Ferrer Vázquez, el ex de Moria Casán, fue detenido por amenazas al dueño de un taller mecánico de Munro