Para finalizar, el intendente de Tres de Febrero mostró su postura sobre el futuro de la ayuda social. “El punto central tiene que ver con la intermediación que se produce y que, más allá del problema económico o macroeconómico, no se vinculan con la cultura del trabajo y la empleabilidad”, reflexionó.

Valenzuela: “Los planes sociales no se vinculan con la cultura del trabajo”