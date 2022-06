San Martín: Chau Re/Max, “Ficha limpia”, y repudios a Alperovich y a la invasión rusa a Ucrania

Fue intensa la última sesión del Concejo Deliberante de San Martín, con una batería de proyectos significativos ,como la ordenanza que protege a las inmobiliarias barriales frente al embate de franquicias, en especial multinacionales como Re/Max.

El Concejo Deliberante de San Martín prohibió este miércoles, mediante ordenanza, la instalación de establecimientos comerciales bajo el nombre de franquicias, licencias o marcas, que no cumplan con las disposiciones de la ley nacional 20.266 y la ley 10.973.

La Inspección General de Justicia considera que la empresa estadounidense “ejerce indirectamente el corretaje inmobiliario eludiendo la legislación local”. Los corredores inmobiliarios solo pueden asociarse con otros pares y no con una marca, una franquicia o un particular no matriculado.

En 2020 la Inspección General de Justicia había ordenado incluso la disolución y liquidación de la franquicia de la reconocida compañía inmobiliaria internacional. Sin embargo, en 2022, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial dejó sin efecto la resolución. A pesar de ello Re/Max pierde terreno en todo el país, y ya son más de 70 los municipios que prohíben el funcionamiento de estos negocios y procuran defender la supervivencia de los comercializadores tradicionales. Ayer se sumó General San Martín.

Asimismo, en la sesión de este miércoles también se aprobó el proyecto de “Ficha limpia”, que prohíbe asumir cargos públicos en el Ejecutivo municipal si los funcionarios tienen condenas por delitos. La propuesta había sido impulsada por el ex candidato a intendente de Juntos por el Cambio, Santiago López Medrano, y contó con el acompañamiento de todo el Concejo. El primer municipio en aprobar esta iniciativa había sido Tres de Febrero, en Mayo.

Por otro lado sorprendió la unanimidad de los concejales en aprobar dos proyectos controverciales para uno y otro lado de la grieta. Uno es un apoyo a la sobrina de José Alperovich, ex gobernador Tucumano y senador nacional en uso de licencia, por la denuncia hacia él por abuso sexual.

También se aprobó un enérgico repudio a las acciones bélicas emprendidas contra la República de Ucrania, por parte de la Federación Rusa.

Otros dos proyectos interesantes aprobados fueron la prohibición en el ámbito del distrito de General San Martín de la exhibición de animales en espacios de carácter privado, público o semipúblico.

También tuvo luz verde la creación del Programa de Rescate Cardíaco Municipal.