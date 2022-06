Miles de chicas y chicos de San Martín prometieron lealtad a la bandera argentina

Junto al intendente, estuvieron presentes Leandro Decurgez, jefe distrital de Inspección; Adriana Juárez, jefa regional; Nancy Cappelloni, secretaria para la Integración Educativa, Cultural y Deportiva; Marcela Ferri, secretaria de Mujeres, Géneros e Infancias; Lidia Trinidad, presidenta del Consejo Escolar; Gustavo Perazzo, subsecretario de Educación; Diego Perrella, ex presidente del Concejo Deliberante y actual jefe de Gabinete del Ministerio de Desarrollo Social; veteranos de guerra de Malvinas; y otras autoridades.

This site is protected by wp-copyrightpro.com