Massa: “La tecnología nos está cambiando el trabajo y la vida. Tenemos que lograr que todos estén conectados”

El presidente de la Cámara de Diputados participó esta tarde de la entrega de dispositivos tecnológicos para jubilados en San Vicente, en el marco de un acto del ENACOM. “La brecha digital es la diferencia entre los que están conectados y los que no lo están. Por eso, cuánta más chica sea esa brecha en la Argentina, más parte del mundo van a ser los argentinos y las argentinas”, afirmó Massa.