Más de dos mil estudiantes y oficiales del Ejército participaron de la promesa y jura a la bandera en Ituzaingó

Al finalizar el acto, Descalzo declaró: “Hoy vivimos una verdadera fiesta de la patria, con la bandera argentina flameando en las manos de nuestros niños y niñas. La promesa a la bandera es más que un acto, es transmitirle a las próximas generaciones nuestro compromiso por defender todo lo que representan estos colores, nuestra gente, nuestra tierra, nuestra soberanía y nuestra libertad. También estamos muy orgullosos de que la Escuela de Suboficiales del Ejército haya realizado su juramento en Ituzaingó, no tengo dudas de que estos hombres y mujeres prestarán un gran servicio a nuestra patria”.

