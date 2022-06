Kicillof encabezó el acto de promesa de lealtad a la bandera de estudiantes bonaerenses realizado en Tecnópolis

“Así como la bandera simboliza a la república y la patria, también nos enseña que se puede ser patriota en base a cosas muy sencillas, se trata simplemente de cuidar y ocuparse del otro, sobre todo de los que menos tienen”, expresó el gobernador, al tiempo que subrayó que “Belgrano creó la bandera como un acto de la rebeldía que verdaderamente nos importa, que es aquella que no le sirve solamente a uno sino a todos y todas”. “Nos gusta que sean rebeldes para ayudar a los demás y sobre todo para ser patriotas”, concluyó Kicillof.

De la ceremonia participaron 600 estudiantes que cursan el cuarto año de la primaria en escuelas públicas de los distritos de La Matanza, San Fernando, San Isidro, Tigre, Vicente López, Hurlingham, San Martín, Tres de Febrero, Ituzaingó, Merlo, Morón, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Moreno y San Miguel.