Nuevo servicio de tren Caseros – Haedo: Construirán nuevas estaciones

Trenes Argentinos Operaciones llamó a licitación pública para la “Construcción de andenes isla y apeaderos”, para las líneas Belgrano Sur, Mitre, Tren de Las Sierras y San Martín, trazado en el que se trabajará en las nuevas estaciones Rosales; avenida Presidente Perón -ex Gaona- y la reconstrucción de Haedo, en su empalme con la línea Roca.

