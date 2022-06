Tigre tuvo un nuevo récord turístico por el fin de semana largo

En Tigre la gastronomía no pasa desapercibida. En el centro del distrito, muy cerca del Puerto de Frutos, se encuentra el Boulevard Sáenz Peña, un paseo que combina el buen comer con el arte y la decoración. En tanto, sobre Paseo Victorica se pueden encontrar numerosos bares, cervecerías, restaurantes, parrillas y heladerías. Y cerca de allí, sobre la avenida Liniers, también se encuentra el Paseo de los Antojos, que cuenta con distintos establecimientos que invitan a hacer una pausa y disfrutar de variadas opciones.

This site is protected by wp-copyrightpro.com