Rodríguez Larreta: “Tenemos la firme decisión política de ir a fondo contra el narcotráfico”

Larreta afirmó: “Nosotros no vamos a cambiar nuestra decisión política de ir contra los delincuentes. Más allá de que el gobierno nacional quiera liberarlos, como lo hizo durante la pandemia y como queda claro con lo que le dijeron al ministro D´Alessandro, que en la Ciudad de Buenos Aires se meten “demasiada” gente presa. Nunca es demasiada. Si son delincuentes tienen que estar presos.”

El mandatario también hizo referencia a la discusión con el gobierno nacional por los presos en la Ciudad de Buenos Aires : “Hay un convenio con el gobierno nacional por el que deberían llevarse a los presos a las cárceles federales y no lo están cumpliendo”.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, participó este martes del cierre de un nuevo búnker de venta de droga. Se trata del bunker número 55 desarticulado gracias a los operativos de la Policía de la Ciudad. “Dijimos desde el primer día que no queremos droga. Vamos a pelear siempre contra los narcotraficantes para que estén presos”, destacó el mandatario.