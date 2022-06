En la localidad de El Talar, Julio Zamora inauguró la primera cancha municipal de Vóley

“Esta iniciativa partió de dos chicas, Candelaria y Constanza, con quienes me encontré en una recorrida en el Polideportivo Ñato Errecart de Benavídez. Nos transmitieron la idea de construir una cancha para la práctica de este deporte. Vemos una gran cantidad de jóvenes disfrutándola y el objetivo que tenemos en esta gestión es continuar con esta política que tiende a generar más lugares de esparcimiento deportivo”, expresó el jefe comunal.

