Secuestran en Escobar más de una tonelada y media de cocaína que iba a traficarse en barco a Europa

En el marco de la “Operación Atlantis”, en la que no se descartan nuevos arrestos y operativos, se secuestraron por el momento 6 camionetas; 5 autos, 2 de ellos de alta gama; 3 embarcaciones, velero, lancha rápida y semirrígido; 6 motos; elementos de logística; 650 mil pesos; 38 mil dólares; 53 mil 690 euros; 11 mil 300 reales; un dispositivo de almacenamiento de bitcoin; una máquina cuenta dinero; y documentación de interés para la causa, además de los 1549 kilos de cocaína.

This site is protected by wp-copyrightpro.com