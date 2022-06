Es viral: Criticó en sus redes a una aerolínea por el poco espacio entre asientos y recibió una insólita respuesta

Muchas veces, los espacios de movilidad en los transportes suele ser reducidos, y ello conlleva a la queja de los usuarios que muchas veces no tienen una respuesta oficial.

Ese no fue el caso de Bianka Randell, una joven que recibió una insólita respuesta por su queja, en la que reflejaba con una fotografía el espacio reducido que tenía entre su asiento y el delantero para colocar sus piernas.

A través de las redes sociales, la joven mostró su padecimiento, y desde la aerolínea lowcost, por medio de uno de sus canales oficiales de comunicación, replicaron la crítica con una frase insólita.

“Sintiéndome una vez más discriminada por ser alta gracias a @Ryanair”, había escrito Randell junto a una fotografía en la que muestra que sus rodillas, cuando se sienta, tocan el asiento de adelante por el poco espacio que hay.

Si bien Randell admitió que ella es alta, y suelen ocurrirle este tipo de cosas, al viralizarse en Twitter, la empresa respondió, en su cuenta oficial: “Venga, a doblar las rodillas”. Esta insólita respuesta hizo aún más viral la fotografía, generando cientos de opiniones dispares entre los usuarios de la red social.

“Creo que no he visto peor intento de ser un/a CM que este. Está todo mal. No es gracioso reírte de una persona concreta y señalar desde una cuenta de empresa a una persona individual por quejarse de un problema que existe. Esto parece bullying, por favor”, dijo uno de los usuarios, en los más de 6500 comentarios que recibió la publicación, y los 53 mil me gusta