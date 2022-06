La fotografía que se hizo viral: ¿Maradona en la Finalissima?

En la misma se puede ver en primer plano a la estrella de fútbol mundial, Lio Messi, de cuerpo entero mirando hacia abajo, con las manos en la cintura; mientras que el fondo de la misma es la hinchada que concurrió a esa final en la que Argentina se impuso ante Italia por tres a cero.

Un zoom al tweet de la fotógrafa

Esta imagen se volvió viral en las redes sociales, causando una gran polémica entre los usuarios de las mismas: haciendo zoom en una de las personas que componen la hinchada, se puede ver un individuo similar a Diego Armando Maradona.

Sara Aribó, autora de la polémica fotografía, afirmó que cuando editó “la foto no me di cuenta de nada más que de su imagen”. “De hecho, se ven muchísmas cabezas”, aclaró la joven sobre este hecho que produjo cientos de opiniones encontradas entre los usuarios, mientras que los fanáticos hace alusión a la posibilidad de que el astro del fútbol acompañe a la Selección a pesar de que ya no esté vivo.

El posteo de la fotógrafa en Instagram

“Al día siguiente no lo podía creer. Porque además no fue solo ese hombre que se parece a Maradona, sino que la gente empezó a encontrar un montón de parecidos: Harry Potter, Spider Man… Y yo pensaba ‘¿pero esto qué es?’, fue un shock”, dijo la fotógrafa.

“¿Alguien más ve al Diego?”, “Está D10S en la foto”, son algunas de las reacciones de los fanáticos a la publicación de la profesional. Cabe destacar que la imagen original está en el Instagram de la fotógrafa, y cuenta con más de 600 me gusta y miles de comentarios sobre este hallazgo