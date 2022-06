Juan Andreotti inauguró el microestadio del Polideportivo 2 de San Fernando

También el jugador Patricio Verdino, agregó: “Es una locura, la verdad que estamos súper contentos, y esperamos empezar a usarlo pronto. Es un orgullo para nosotros jugar acá, no quedan más que palabras de agradecimiento para todo San Fernando, el intendente, el secretario de Deportes y a todos los vecinos, porque hacen un esfuerzo gigante; y muchas gracias también por estar siempre alentándonos”.

Por su parte, ‘el Chino’ Luna opinó: “Es hermoso, y ya lo había conocido porque me tocó vacunarme acá. Muy contento por esta inauguración y por lo que representa el deporte para la sociedad. Como dijo el intendente Andreotti, es una herramienta más para la inclusión y el desarrollo tanto de los chicos jóvenes y adultos. Es tan hermoso que me dio ganas de volver a hacer deporte. Hay que felicitar por todas estas obras porque es un aporte a la sociedad y como siempre remarco, por algo tan importante como el deporte y como se usa acá en San Fernando como herramienta social”.

El secretario de Deportes, Carlos Traverso, comentó: “Estamos muy contentos y orgullosos, este proyecto se inició con Luis Andreotti y hoy lo continúa Juan, dándole una impronta al deporte en San Fernando. El microestadio cumple con medidas reglamentarias para el deporte profesional y tiene un piso que no genera tantas lesiones. Gracias a la inversión del Municipio y de todos los vecinos colaborando con sus tasas, se pueden realizar estas obras”.

El Municipio de San Fernando incorporó un nuevo espacio deportivo, el tan ansiado microestadio del Polideportivo 2, ubicado en Ruta 202 y Pueyrredón, con una cancha de parquet profesional para competencias de Handball, Básquet, Futsal, Vóley y otras disciplinas. El intendente Juan Andreotti lo inauguró acompañado de deportistas sanfernandinos como Carlos ‘el Chino’ Luna, ídolo de Tigre; el gimnasta olímpico Federico Molinari; la ex campeona mundial de Boxeo, Érica ‘la Pantera’ Farías; el árbitro Nicolás Lamolina; y el plantel mayor de San Fernando Handball.