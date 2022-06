Alicia Aparicio sobre el alivio fiscal: “El salario debe permitirle al trabajador el desarrollo de una vida digna”

Finalmente, la diputada nacional destacó “la importancia de poner en relieve la decisión política de recomponer el ingreso real y la firme convicción de que el salario no es ganancia sino la retribución por la fuerza de trabajo que el trabajador pone a disposición para la producción”.

En tanto, Alicia Aparicio mencionó que esta iniciativa se suma a “los más de 1,2 millones de trabajadores en relación de dependencia que dejaron de pagar el Impuesto a las Ganancias el año pasado por la modificación del piso del mínimo no imponible, actualizado este mes”. Esta iniciativa también fue presentada por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y contó con el acompañamiento de la legisladora vecina de San Fernando.

La diputada nacional Alicia Aparicio no pudo asistir a la sesión por haber dado positiva de coronavirus pero celebró la votación llevada a cabo en la Cámara Baja por considerarla que “va en línea con las medidas que lleva adelante nuestro gobierno y que tienen por objetivo recomponer el poder de compra de los trabajadores”.