Legisladores que responden a Posse piden que en la Provincia se vote cada cuatro años

“Desde el bloque venimos trabajando en muchos proyectos directamente relacionados con producir un ordenamiento estructural de la Provincia porque, así como está, es un caos. Tenemos que pensar en la gente que no puede estar yendo a votar cada dos años”, indicó.

“Pedimos que se reforme la Constitución para que las elecciones sean cada cuatro años y no tengamos comicios cada dos. De esta manera, los senadores y diputados provinciales, concejales y consejeros escolares se elegirán en el mismo momento en que se vote para Gobernador e intendentes”, explicó el presidente del bloque Walter Carusso.

El bloque de diputados de Espacio Abierto – Juntos presentó un proyecto de ley para modificar la Constitución y unificar las elecciones intermedias con las Ejecutivas para que en la provincia de Buenos Aires haya comicios cada cuatro años y no cada dos. Al mismo tiempo, se presentó otro proyecto de declaración que dispone que “se vería con agrado” que el gobierno nacional adopte la misma disposición.