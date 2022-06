La Escuela de Capacitación Política y Formación Doctrinaria abre sus puertas a la comunidad

La Escuela fue pensada para la formación de cuadros integrales, que a lo largo de tres años, se instruirán en la doctrina que el Gral. Juan D. Perón plasmó en sus textos, discursos y acciones de gobierno. Los responsables institucionales sostienen “que no es necesario estudiar el peronismo desde análisis y reinterpretaciones, teniendo a mano el evangelio doctrinal, que no es más que su obra”.

Sin dejar de lado la política, paralelamente a todo lo expuesto, se sumó el pasado 16 de junio, el lanzamiento de la Escuela de Capacitación Política y Formación Doctrinaria “Juan Domingo Perón”. Una edificante jornada que se llevó adelante en el Salón de Eventos Rincón del Ebro, de la localidad de Caseros. Contó con la asistencia de una nutrida cantidad de vecinos que escucharon atentos las palabras de los expositores. Como corolario del evento, Horacio Alonso, en su discurso de cierre manifestó: “Quiero que sepan que me siento orgulloso, porque considero a esta Escuela la acción militante más significativa, entre todas las acciones realizadas por nuestra agrupación”. La fecha coincidió con un día emblemático para el peronismo, los bombardeos a la plaza de mayo de 1955.El conductor de la Mesa Peronista de Tres de Febrero, no fue ajeno a ello y subrayó: “Hace 67 años los profetas del odio, quisieron matar a Perón, para así poner fin a los días más felices.” Para luego manifestar que “Uno debe educar el alma, tanto en conciencia, como en sentimiento y voluntad”.