Concejales del Frente de Todos acompañaron a figuras del gobierno nacional en inauguración de las mejoras en el entorno a la estación El Palomar

Por último, Alexis Guerrera completó: “Gracias a los concejales de ambos distritos por motorizar y traernos las inquietudes de los vecinos de sus distritos. Los funcionarios no vivimos como un relato lo que ellos nos cuentan acerca de los problemas de vecinos y vecinas, sino que sabemos que son necesidades que debemos abordar”. “Hemos intervenido en más de 20 estaciones con mejores accesos para personas discapacitadas, con baños de calidad para todos y todas y donde haya seguridad. Eso es lo que hacemos, trabajar para mejorar el sistema ferroviario nacional en su totalidad”, agregó.

This site is protected by wp-copyrightpro.com