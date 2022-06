Cámaras de seguridad de la misma casa permiten un acercamiento a las caras de estas lacras que atacan a toda hora por la zona de José C. Paz y distritos vecinos.

Amenazando con desenfundar armas de fuego, las lacras se hicieron con el rodado de la víctima, a pesar de la insistencia desesperada del hombre para no ser despojado de la movilidad que utiliza para llegar de su casa al trabajo.

El hombre regresaba de su trabajo en una fábrica de José C. Paz cuando fue atacado por dos delincuentes que tras forcejear por casi un minuto se hicieron con su motovehículo. Horas más tarde los rastreros ofrecieron la moto robada a través de grupos de Whatsapp.

Desesperante robo de una moto a un trabajador en José C. Paz

José C. Paz