Kevin Bacon se enojó con hamburguesería de San Miguel que llevaba su nombre

Bacon, sentenció que no aprueba la foto que utilizaron en la hamburguesería de la calle Italia y afirmó que sabe de la existencia de varios locales de comida que hacen el juego de palabras con su nombre.

Lo que no se esperaba es que el actor se hiciera eco de esto y opinara en uno de los talkshows más famosos del mundo. El martes pasado, el actor de X-men estuvo en el programa de Jimmy Kimmel para promocionar una serie de la cual es parte, y fue consultado por este tema.