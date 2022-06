Juan Andreotti recorrió la obra de una nueva Central de Emergencias San Fernando

“Tener una base nueva es mucha más comodidad tanto para los profesionales, los trabajadores y para tener los vehículos más ordenados, que no pueden fallar ante una emergencia”, destacó.

Por su parte, el secretario Campos explicó: “Es un servicio que trabaja los 365 días del año con ambulancias operativas, que están a disposición de todas las vecinas y vecinos de San Fernando que se pueden comunicar al 0800-888-3633 las 24 horas los 365 días y vamos a estar acudiendo a su domicilio. Este servicio es para cuando hay riesgo de vida; si no, está el Hospital San Cayetano en Avellaneda 4850, o el Hospital Provincial Cordero, donde se puede acudir a las distintas guardias”.