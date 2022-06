Aumento de tarifas: Cerruti explicó las nuevas segmentaciones y quienes pagarán con incremento

“En el caso del segundo sector va a pagar la tarifa social que implica que no puede tener en el año un aumento mayor al 40 por ciento del aumento del coeficiente del Salario Mínimo Vital y Móvil; y en el caso intermedio no va a poder tener un aumento mayor al 80 por ciento del incremento del coeficiente salarial”, refirió.

Al respecto, detalló que la segmentación incluye 3 escalas que consideran, por un lado, “al 10 por ciento de los ciudadanos y ciudadanas que por sus ingresos van a tener que pagar la tarifa plena y no van a recibir ningún subsidio de parte del Estado”; “al segmento que recibe la tarifa social, que recibe alguno de los planes sociales y está en situación de vulnerabilidad”, por el otro; y “al sector intermedio que no cumple con ninguno de los dos criterios” anteriores.